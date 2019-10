Seconda giornata di Uefa Youth League e italiane di nuovo in campo, dopo il beffardo pareggio dell'Atalanta con lo Shakhtar Donetsk e il netto successo della Juventus nei confronti del Bayer Leverkusen. Per il gruppo E, il Napoli fa visita ai belgi del Genk, con l'obiettivo di prendersi la vetta della classifica dopo il pari all'esordio col Liverpool.



Decisamente più suggestiva è però la sfida tra Barcellona e Inter, valevole per il girone F: la squadra di Armando Madonna, capolista a punteggio pieno nel campionato Primavera, si presenta dall'altro del largo successo nel turno precedente sullo Slavia Praga e con un Sebastiano Esposito desideroso di confermarsi di fronte ai blaugrana allenati da Victor Valdès.





Uefa Youth League, fase a gironi



GRUPPO E, ore 13



Genk-Napoli





GRUPPO F, ore 16



Barcellona-Inter