Il Milan Primavera si giocherà oggi a partire dalle 16 i quarti di finale di Youth League che possono portare i ragazzi di Ignazio Abate alle final four del torneo. Di fronte al Vismara di Milano i rossoneri si troveranno l'Atletico Madrid del grande ex Fernando Torres.



DOVE VEDERLA - Milan-Atletico Madrid, calcio d'inizio al Vismara di Milano a partire dalle 16 e valida per i quarti di finale di Youth League sarà trasmessa in esclusiva da Sky che la farà vedere sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). In streaming su tablet, smartphone e pc, la gara sarà visibile su Sky Go e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan; Zeroli, Stalmach, Foglio; Traoré, Longhi, El Hilali. All. Abate.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Iturbe Encabo; Boñar, Kostis, Martinez Moreno, Gonzales Campos; Santamaria de Blas, Gismera, Muñoz, El Jebari; Niño Heredia, Raihani. All. Fernando Torres.