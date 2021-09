Prima dei 'grandi', Milan e Inter scendono in campo con le formazioni Under 19 per la UEFA Youth League: i rossoneri perdono di misura contro il Liverpool, i nerazzurri invece pareggiano nei minuti di recupero in casa contro il Real Madrid grazie alla splendida rovesciata di Nunziatini.



Liverpool-Milan 1-0

8' Woltman (L).



Inter-Real Madrid 1-1

70' Gonzalez (R), 90+2' Nunziatini (I).



(foto Uefa)