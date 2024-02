Youth League, sarà Milan-Braga agli ottavi. Tutti i sorteggi, le date e gli accoppiamenti per quarti e semifinali

ET

Il Milan affronterà il Braga negli ottavi di finale della Uefa Youth League rappresentando l'unica squadra italiana rimasta in corsa per la vittoria del più importante trofeo internazionale per club a livello giovanile. Oggi nella sede Uefa di Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti degli ottavi di finale, partita in gara secca, e anche gli abbinamenti dei quarti di finale e delle possibili semifinali che faranno parte delle final 4 da giocare in campo neutro (finalissima il 22 aprile).



IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI - 27 o 28 febbraio in gara secca

AZ Alkmaar-Porto

MILAN-Braga

Real Madrid-Lipsia

Žilina-Copenhagen

Salisburgo-Nantes

Olympiacos-Lens

Bayern Monaco-Feyenoord

Mainz-Manchester City



SORTEGGI QUARTI DI FINALE - 12 o 13 aprile in gara secca

Q1 - Vincente Mainz-Manchester City vs vincente AZ Alkmaar-Porto

Q2 - Vincente Salisburgo-Nantes vs vincente Žilina-Copenhagen

Q3 - Vincente Bayern Monaco-Feyenoord vs vincente Olympiacos-Lens

Q4 - Vincente Milan-Braga vs vincente Real Madrid-Lipsia



SORTEGGI SEMIFINALI - 19 aprile in gara secca in campo neutro

S1- Q1 VS Q4 (quello eventuale del Milan)

S2 - Q2 VS Q3



FINALISSIA - 22 aprile in gara secca in campo neutro

Vincente S1 vs vincente S2