Milan, i piani per il futuro di Camarda. Un'idea su tutte ma occhio al 'consiglio' di Sebastiano Esposito

, che a volte è veramente pesante. In Italia si è 100% focalizzati sul calcio, all'estero dopo due ore è finita la partita e non ci si pensa più.Parole a Cronache di Spogliatoio di, attaccante classe 2002 attualmente in forza alla Sampdoria che, dopo un inizio di carriera fulminante da predestinato designato all’Inter, è alla ricerca ora in una delle piazze più nobili della Serie B un rilancio dopo tante occasioni sfumate. Le sue dichiarazioni si inseriscono alla perfezione nell’eterno ragionamento su come crescere e gestire al meglio il potenziale di un giovane talento di casa nostra, per esempio il nuovo enfant prodige di casa Milan, dalle prime tappe nel vivaio fino all’approdo nella formazione Primavera con cui si è preso la scena con gol importanti e bellissimi, come quello in rovesciata al Paris Saint-Germain in Youth - a poche ore di distanza dal bis concesso tra i “grandi” da Rafael Leao a San Siro - o quello contro il Cagliari nell’ultimo turno di campionato.negli ultimi mesi, complice anche il debutto da record in Serie A (è il più giovane esordiente di sempre del campionato italiano) in Milan-Fiorentina del 25 novembre scorso e. Oltre alla tecnica e ad un repertorio fuori discussione, serve avere testa sulle spalle e seguire la giusta traiettoria per diventare un campione e consolidarsi a certi livelli. Ma quali sono i piani per il futuro di Camarda studiati dal Milan e dall’entourage che ne cura gli interessi?e, per regolamento, scatterà la possibilità di firmare il primo contratto da professionista. Nelle strategie delineate dal club rossonero e dal suo agente Beppe Riso, si prospettaE per favorire un adattamento a ritmi, dinamiche e situazioni che il giovanissimo attaccante potrebbe presto conoscere se riuscisse a mantenere le aspettative, il Milan prende in considerazione tutte le ipotesi, con una che sembra emergere con maggiore prepotenza.. Il Milan è molto avanti in un progetto che, dopo essere passato dall’ottenimento dello status di prima della lista per la composizione dei prossimi campionati e dalla richiesta formale ai vertici della Lega Pro, ha bisogno di un ultimo e decisivo step. Quello dell’eventuale mancata iscrizione di una delle società che attualmente partecipano alla Serie C o alla rinuncia di una delle promosse dalla Serie D.- Per prima la Juventus ha dimostrato e sta dimostrando coi fatti che accelerare il percorso di apprendimento di calciatori comeè stata la mossa ideale per valorizzarne le qualità in un contesto di gran lunga più probante e competitivo di un campionato Primavera. Per ritmo, atletismo e consistenza degli avversari.qualora non fosse possibile già dall’anno prossimo disporre di una seconda squadra. In questo quadro si inserisce la classicaUna scelta tutt’altro che banale, che passa pure dalle reali disponibilità e volontà di una società X di investire tempo e risorse sulla valorizzazione di un asset non di sua proprietà. Tanti sono i casi, tra Serie A e Serie B, di calciatori che si perdono in una sequenza infinita di prestiti nei quali non ottengono il minutaggio necessario per emergere.- E qui torniamo dunque alle parole in apertura di Sebastiano Esposito e all’opportunità diCi sono poi quei giocatori italiani che per affermarsi definitivamente hanno sentito l’esigenza di lasciare casa e la zona di comfort, come all’epoca Graziano Pellé con AZ Alkmaar e Feyenoord dopo un’estate del 2005 da grande protagonista al Mondiale Under 20 o Gianluca Scamacca, che lasciò il settore giovanile della Roma per trasferirsi al PSV Eindhoven. Attualmente, il caso più eclatante è quello del 2006 Simone Pafundi, che dopo le convocazioni a sorpresa dell’ex ct della Nazionale Roberto Mancini e le panchine (e tribune) collezionate all’Udinese, ha deciso di fare le valigie e trasferirsi nell’ultima finestra di mercato. Senza dimenticare il 2004 Nicolò Turco, bomber delle giovanili bianconere che ha scelto il Salisburgo come il 2007 Alessandro Ciardi, proveniente dall’Inter. Ma anche l’ex stella del vivaio atalantino Cher Ndour, passato dal Benfica per convincere il Paris Saint-Germain a puntare su di lui nella scorsa estate.