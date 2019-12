Dopo il pareggio del Napoli di Baronio contro il Genk e la vittoria che ha qualificato l'Inter di Madonna al turno successivo, la Youth League torna protagonista oggi con le ultime partite della fase a gironi. Si comincia molto presto, alle 11, con la trasferta dell'Atalanta già qualificata sul campo dello Shakhtar Donetsk: ai nerazzurri è sufficiente un pareggio per essere certi anche del primo posto, visto che negli scontri diretti è avanti sia sulla Dinamo Zagabria, attualmente seconda, che sul Manchester City terzo.



Alle 14, è invece protagonista la Juventus di Lamberto Zauri, per cui la trasferta di Leverkusen è solamente una formalità: i bianconeri sono certi di qualificazione e primato nel raggruppamento già dallo scorso turno e anche l'Atletico Madrid, secondo in classifica, non può essere più ripreso dalle inseguitrici.





Uefa Youth League, fase a gironi



GIRONE C



ore 11: Shakhtar Donetsk-Atalanta



ore 13: Dinamo Zagabria-Manchester City







GIRONE D



ore 14: Bayer Leverkusen-Juventus



ore 16: Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca