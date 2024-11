Youth League, Stoccarda-Atalanta: formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo tre vittorie consecutive l'cerca di allungare la striscia positiva in Europa e nel quarto turno della League Phase dellaaffronta lo. La squadra di mister Bosi, ad oggi, occupa il 2° posto in classifica con 9 punti. Positivo anche il cammino dei tedeschi, due vittorie di fila di cui l'ultima contro la Juventus.: Stoccarda-Atalanta: mercoledì 6 novembre 2024: 15.00: -: -: Hellstern; Migalic, Scott, Agzikara, Spalt; Penna, Korkut, Catovic, Hajdini; Bujupi, Tsigkas.. Willig.

): Torriani; Obric, Comi, Tavanti; Idele, Steffanoni, Riccio, Bonanomi, Bonsignori; Fiogbe, Baldo.. Bosi.- Al momento non è prevista in Italia la trasmissione in diretta televisiva del match di Youth League Stoccarda-Atalanta.- Non sarà possibile seguire la sfida tra Stoccarda e Atalnat nemmeno in diretta streaming, né su SkyGo, né su NOW, né su UEFA tv.