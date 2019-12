Ultima giornata di Youth League per Inter e Napoli con speranze di qualificazione opposte.



Apre alle 13 il club azzurro di Roberto Baronio, già eliminato e ultimo nel suo girone con un solo punto conquistato, che va alla caccia della vittoria-consolazione contro il Genk.



Alle 16, invece, palla in campo al Breda di Sesto San Giovanni dove l'Inter di Armando Madonna dopo le tre vittorie iniziali si è complicato la vita con le ultime due sconfitte e ora è padrona del proprio destino ma dovrà vincere con il Barcellona per l'accesso diretto agli ottavi oppure non perdere per la qualificazione ai playoff.





Napoli-Genk LIVE ore 13

Classifica: Liverpool 10, Salisburgo 10, Genk 7, Napoli 1.



Inter-Barcellona LIVE ore 16

Classifica: Inter 9, Dortmund 9, Slavia Praga 9, Barcellona 3.