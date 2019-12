La favola diha coinvolto tutta Italia. L'infortunio di Andrea Consigli ha consentito adi poter lanciare dal primo minuto nel suosia Turati, classe 2001 diventato protagonista nel 2-2 contro la Juventus, sia Russo, acquistato dal Genoa in estate e promosso nella sconfitta contro il Perugia in Coppa Italia. Due prodotti dei settori giovanili italiani, due portieri che proseguono una linea tracciata da Donnarumma e Meret che nel cui solco stanno crescendo tanti talenti.- I migliori rappresentati di questo movimento sono due volti noti. Il primo,ve lo abbiamo presentato ad inizio anno (), classe 2001 dellache sta facendo la spola con la prima squadra di Montella. Il secondo è, classe 2002, figlio d'arte diStankovic e su cui il club nerazzurro punta parecchio.- Occhio però alla "scuola italiana" perché oltre a Donnarumma e Meret, oltre a Plizzari e Carnesecchi, ci sono altri talenti che stanno prendendo spazio nelle selezioni giovanili azzurre. Russoe Brancolini sono ovviamente i primi con Under 20 e Under 19, ma alle loro spalle stanno emergendo(2002 del) e(2002) convocati da Nunziata al Mondiale Under 17 in Brasile.Infine occhio ad altri portierini che stanno emergendo a suon di parate. Sta sorprendendo insieme al suoil sardo doc2002, mentre con, ma solo in Youth League sta difendendo i pali della Deaanche lui classe 2002. Infine in Primavera due si parla un gran bene sia di, 2001 scuola2002 delanche lui pronto per le nazionali under. Guantoni pronti, chi sarà il prossimo ad emergere?