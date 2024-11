Youth League, Young Boys-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

torna in campo inper sfidare i pari età dellonel nuovo turno della Champions League dei giovani. I nerazzurri di Giovanni Bosi sono inciampati nell'ultimo turno pre-sosta in una pesante sconfitta per 4-1 contro lo Stoccarda che ha fatto scivolare i nerazzurri dal primo al sesto posto in classifica. Molto più complicato il percorso degli svizzeri, attualmente al 25esimo posto in classifica con soli 3 punti all'attivo frutti della vittoria all'esordio contro l'Aston Villa.

• Partita: Young Boys Under 19 - Atalanta Primavera• Data: martedì 26 novembre 2024• Orario: 14.00• Canale TV: Sky Sport Calcio (202)• Streaming: UEFA.tv, Sky Go e NowYOUNG BOYS UNDER 19 (4-4-2): Cherif; Bregant, Rumo, Thermoncy, Ademi; Luthi, Jost, Rufenerm, Mendes; Bellino, Tsimba.: Torriani; Gobbo, Bilac, Tavanti; Idele, Steffanoni, Mencaraglia, Riccio, Bonsignori; Camara, Fiogbe.Young Boys Under 19-Atalanta Primavera sarà trasmessa in diretta tv da Sky che la trasmetterà sul canale Sky Sport Calcio (numero 202) con telecronaca affidata a Giovanni Poggi.

Sarà possibile seguire la sfida tra Young Boys Under 19 e Atalanta Primavera in diretta streaming su varie tipologie di dispositivi. Lo si potrà fare su tablet e smartphone utilizzando l’app di UEFA.tv e inserendo il proprio nome utente e password, ma anche utilizzando la piattaforma Sky Go e Now. Per seguire la sfida su pc e notebook sarà invece sufficiente collegarsi al sito UEFA.tv o utilizzare le app e i siti web di SkyGo e Now.