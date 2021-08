La Lazio annuncia sui propri social l'arrivo didale in un comunicato ufficiale per la Borsa svela le cifre dell'operazione:La nota:La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, gratuitamente e per una stagione sportiva, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Zaccagni, proveniente dalla Hellas Verona F.C. S.p.A..S.S. Lazio S.p.A. avrà l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi della condizione sospensiva legata a particolari risultati sportivi dietro versamento del corrispettivo di Euro 7.000.000,00 + IVA pagabili in tre annualità.