Mattia Zaccagni è una delle più belle sorprese di questa serie A. Il trequartista classe 1995 ha, fin qui, messo a referto 5 gol e 7 assist in 29 presenze con la maglia del Verona. La sua completa maturazione tecnica e tattica gli ha permesso di guadagnarsi la convocazione in Nazionale e l’interesse di diversi top club italiani.



VIRTUALMENTE AZZURRO - Il Napoli ha prenotato Zaccagni in vista della prossima estate. Nel mercato invernale il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha trovato una bozza d’intesa con il Verona sulla base di 16 milioni di euro. Ma le firme sui contratti non sono ancora arrivate perché il club azzurro ora è concentrato sul percorso verso la Champions League e ogni discorso sul mercato verrà approfondito al termine della stagione quando sarà chiaro anche il nome del prossimo allenatore.



ZACCAGNI SOGNA IL MILAN - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il classe 1995 spera ancora in un rilancio del Milan. Che ha preso informazioni nei mesi scorsi sul Verona all’interno delle discussioni per Matteo Lovato. L’interesse c’è ma non è ancora sfociato in una vera e propria trattativa. Zaccagni sogna di vestire la maglia rossonera ma, al momento, nel suo futuro c’è il Napoli.