Zaccagni non se lo scorda più: accanto al poster di Del Piero ora c'è il suo. E poteva andare alla Juventus

". Può ben dirlo, perché un gol così importante e un'emozione così forte, vissuta e fatta vivere a tutti i tifosi italiani, sono cose che, anche al di là di come finirà questo Europeo per l'Italia., con gli Azzurri sotto di un gol e destinati alla lotteria dei ripescaggi fra le migliori terze della fase a gironi:prende palla, mosso da una disperata sfrontatezza, e dopo un'azione travolgere serve un. Quest'ultimo, che era entrato in campo all'81',, alla sinistra di Livakovic.

Quello che resterà nella(anche se gliene auguriamo altri e ancora più importanti) hanella semifinale dei Mondiali 2006 contro la Germania. Oltre alla similitudine tecnica, le due reti sono anche accomunate dal fatto che entrambe rappresentano un biglietto vidimato in direzione Berlino: nel 2006 per la finale, adesso per gli ottavi di finale.: ", avevo il suo poster in camera e ci siamo visti prima della partenza... Poi ci siamo risentiti anche nei giorni scorsi, è stato emozionante", ha detto nel dopo partita., se diamo retta alle voci che, fra il mercato di gennaio e l'inizio della primavera, indicavano il classe 1995 della Lazio, con l'aggiunta di un suo gradimento all'eventuale operazione.

, con l'annuncio del rinnovo del contratto che sarebbe andato in scadenza nel 2025: "La S.S. Lazio comunica che il contratto del calciatore Mattia Zaccagni è stato prolungato sino al 30 giugno 2029". Un matrimonio che prosegue e che proseguirà, ripartendo dagli attuali 22 gol in 117 partite dall'agosto 2021 ad oggi. E,