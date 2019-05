Cristian Zaccardo, ex difensore azzurro, è intervenuto ai microfoni di soccermagazine.it, parlando anche della questione De Rossi: "Da fuori per i romantici dispiace perché comunque è uno dei pochi calciatori che hanno fatto tutta la carriera in una squadra, quindi vederlo con un’altra maglia probabilmente dispiace molto a chi piace il calcio romantico. Poi, comunque, De Rossi era un ottimo giocatore e il calcio italiano, la Serie A perdono un giocatore di livello. Poteva essere l’ultimo superstite del Mondiale a giocare in Serie A e questo non avverrà, probabilmente. Da compagno di squadra, dato che ho avuto il piacere di giocare con lui e di ammirarlo dal vivo, dico che è un grandissimo giocatore, completo, un leader. Poi, nella vita, è normale che più vai avanti con l’età qualcosa perdi sotto il profilo fisico e dinamico, quindi a maggior ragione oggi che le squadre vogliono ringiovanire, che sono ormai quasi delle aziende, va così. Il calcio è un po’ cambiato rispetto a prima: quando raggiungi una certa età, senza che si guardino i nomi di giocatori importanti, assisti a queste logiche di questo calcio moderno e vieni un po’ umiliato".