Cristian13 anni fa diventava campione del mondo con l'Italia. E oggi l'exappende le scarpe al chiodo: "Oggi, anniversario della vittoria della Coppa del Mondo 2006, annuncio la fine della mia carriera di Calciatore Professionista! Come tutte le Belle Storie anche per me è giunto il momento di scrivere la parola Fine a questa inimmaginabile avventura anche se, da amante del calcio, preferisco definirlo un cambio capitolo più che una vera fine!Il calcio è stato, è, e sarà sempre la mia vita, mi sono preparato in questi ultimi anni per il mio “next play” ...Con oggi inizia un nuovo capitolo della mia vita calcistica. Una cosa è certa, la passione, la voglia di far bene, la voglia di crescere saranno esattamente le stesse con cui ho vissuto questi indimenticabili anni sul campo da gioco.Ringrazio tutti i miei tifosi per il sostegno costante e per l’affetto che ancora oggi mi riservate ogni qualvolta vi incontro e tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo percorso. A presto, Cristian".