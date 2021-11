In vista di Lazio-Juventus di sabato, il doppio ex Alberto Zaccheroni parla alla Gazzetta dello Sport: "Testa pesante e prevedibilità. Juve, così non ne esci. La squadra di Sarri sta meglio e sta trovando la quadra. I bianconeri ancora no: i risultati arrivano a sprazzi e ora hanno paura di sbagliare, nessuno rischia più l’uno contro uno".