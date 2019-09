Alberto Zaccheroni, ex allenatore - tra le altre - di Milan, Inter e Juve, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "L'Udinese mi sembra cresciuta, ha trovato un discreto equilibrio. Dall'Inter ci aspettiamo una marcia diversa dalle passate stagioni, ci aspettiamo una maggiore continuità. C'è un allenatore che ritengo il più bravo a tirar fuori il meglio dai propri calciatori. Ho qualche dubbio sulla difesa, non per la qualità, ma per le caratteristiche: mi sembrano troppo simili. Inoltre, in campo aperto, possono soffrire la rapidità degli avversari. A centrocampo ha tolto centimetri ed acquistato velocità".