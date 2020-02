Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Inter e Milan, ha parlato del derby di Milano a margine dell'evento United for the heart: "Non direi che è una sfida decisiva, soprattutto per il Milan che non ha queste grandissime ambizioni. Arriva decisamente meglio l’Inter che ha una classifica gratificante anche se ha cambiato molto, ha cambiato l’allenatore. Ci arriva male il Milan perché non sta raccogliendo risultati soddisfacenti, ha cambiato tecnico, è ancora alla ricerca di un’identità ben precisa. La sensazione è che gran parte di questi giocatori sono sotto la prestazione media degli anni passati. Devono trovare il modo di alzare il livello perché spesso il risultato è dato dalla somma delle prestazioni individuali".