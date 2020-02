Alberto Zaccheroni ha commentato a Radio Sportiva il derby vinto 4-2 dall'Inter sul Milan: "Difficile capire cosa scatta nella testa dei giocatori nell'intervallo, nel primo tempo l'Inter sembrava rimasta negli spogliatoi nel secondo è successo al Milan. Magari Pioli l'ha preparata meglio prima e Conte nell'intervallo. Nel primo tempo Milan bravo ad aggredire e fare densità in mezzo impedendo verticalizzazioni su Lukaku, le due punte nerazzurre erano allineate e Bennacer sempre libero. Ibra in condizione non ottimale, nel secondo tempo si è visto meno".