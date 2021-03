Alberto Zaccheroni, ex allenatore tra le altre del Milan, parla a La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto tra rossoneri e l'Inter: "Il Milan deve correre per un solo obiettivo: vincere il campionato. Solo se punti al massimo potrai mantenere le posizioni di vetta. Fermare l’Inter è difficile, ma oggi se c’è una squadra che può portarle via il titolo è il Milan".