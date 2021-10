La notizia si è diffusa a partire da ieri sera: il superagente israelianoè stato incriminato in Belgio. Come riportano le fonti di stampa (), le ipotesi per le quali è indagato sono quelle dUn colpo molto pesante per il settantasettenne ex giornalista che a partire dagli anni Ottanta si è scoperto abile intermediario, fino a diventare il più potente al mondo.Come riferisce nell'edizione andata in edicola stamani il quotidiano La Derniere Heure, che per primo ha dato la notizia,Viene riferito di unaavvenuta pressoIn Belgio il superagente israeliano è statoLa sua presenza nella struttura proprietaria del club, creando una condizione di incompatibilità a causa del ruolo di agente, aveva messo a rischio la concessione della licenza al club da parte della federazione belga. Zahavi era stato costretto a cedere le sue quote del Mouscron, ma lo aveva fatto a favore di un'altra società maltese, retta dai nipoti Adar e Gil Zahavi.(colui che mette a posto le cose), e che fra i tanti trasferimenti clamorosi ha pilotato quello dial Paris Saint Germain, arriva il momento delle preoccupazioni. Fin qui era stato un intoccabile. Ora non lo è più.