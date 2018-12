"Ho dovuto festeggiare il mio compleanno in anticipo per poter andare a vedere la finale del Superclasico e porta male festeggiare prima". Wanda Nara si è giustificata così ieri sera dagli studi di Tiki Taka, o meglio ha giustificato il marito Mauro Icardi, criticato da una piccola parte della tifoseria per non essere rimasto a Milano in vista di Inter-PSV.



Durante la festa per i 32 anni della bella modella e showgirl argentina il più attivo è stato proprio Icardi che si è divertito in canti, balli e fiumi di mate. Eppure c'è chi è riuscito a rubare la scena alla seppur bellissima Wanda grazie ad un abito lungo e attillato e un fisico da urlo. Si tratta di Zaira Nara, la sorella di Wanda che non è passata inosservata e che, al contrario, È apparsa in una forma invidiabile, stretta in un abito nero elegante e allo stesso tempo sexy. e secondo voi? Quale delle due sorelle ha vinto il confronto?