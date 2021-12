Zaira, sorella di, dice per la prima volta la sua sul gossip tra la showirgl argentina e Mauro, attaccante del: “È una brava persona. E mi sembra che sia un essere umano, come chiunque può sbagliare, pentirsene. Ora dobbiamo togliere la pressione a Wanda.Non lo dico per Mauro o per Wanda, mi è capitato in particolare di conoscere di più i miei partner quando sono diventati ex partner.. Mi è sembrato che l'atteggiamento che lui ha assunto, l'abbia convinta, o l'abbia fatta innamorare di nuovo, o l'abbia riconquistata. Forse aveva bisogno di sentire tante verità. Non sono mai stata in quella situazione e non so di cosa si abbia bisogno, ma forse aveva bisogno di sapere tutto. Quando le succede qualcosa mi addolora quasi più che se fosse successo a me. Mi sono impegnata totalmente a starle vicino per un mese. Non ho viaggiato perché mi sembrava che fosse un problema che doveva risolvere nella sua famiglia, con il suo compagno, altrimenti sarei stata la prima ad essere lì e a darle una mano” le sue parole a Telefe.