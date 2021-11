Zaira Nara è sempre più protagonista su Instagram. Modella, conduttrice televisiva e attrice teatrale argentina, nel 2010 Zaira è stata classificata, secondo la rivista FHM, la quarantasettesima donna più sexy del mondo. Di due anni più giovane rispetto a Wanda, Zaira frequenta meno la scena del gossip, ma ha anch'essa un nutrito numero di fan. Su Instagram, la Nara più piccola ha un seguito di 4,5 milioni di followers: cifra ragguardevole, anche se lontana da quella raggiunta da Wanda (7,3 milioni). Nel suo ultimo post, Zaira si presenta un splendida forma in tenuta da fitness: tenersi in forma è una buona idea, anche per allontanare i continui gossip sulla vicenda Icardi-Wanda Nara, che hanno sfiorato anche Zaira e la sua famiglia.



