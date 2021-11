Denis Zakaria è un nome caldo per il mercato di gennaio. Il centrocampista svizzero è ambito da molti club europei con la Roma e la Juventus in prima fila. Il gm Tiago Pinto aveva provato a prenderlo già nella scorsa finestra di mercato e ora ci riproverà a gennaio. Il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno e sembra sempre più deciso a non voler rinnovare.



APERTURA - Ha parlato di lui oggi il ds della squadra tedesca Max Eberl in conferenza stampa. Ecco le parole del dirigente del Borussia Mönchengladbach: “Giocatori come Ginter e Zakaria troveranno sempre un contratto da qualche parte, questo è chiaro. Ma loro due non vogliono un contratto qualsiasi, sono ambiziosi. E non dico solo a livello economico, anche dal punto di vista sportivo. Continueremo a parlare con loro e gli offriamo quello che possiamo. Sono ancora fiducioso. Partenza già a gennaio? Ribadisco le nostre intenzioni: vogliamo rinnovare con loro. Però non posso escludere niente di questi tempi”