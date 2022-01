Prime parole per Denisda neo giocatore della: "Firmare per la Juventus è qualcosa di eccezionale per me. Devo ancora rendermene conto. E' un grandissimo club, sono molto onorato e orgoglioso di poterne fare parte. Darò il massimo per portare il mio contributo. Posso aiutare la squadra a recuperare palloni, è una delle mie qualità. Posso dare il mio contributo in progressione e con il mio dinamismo. Posso contribuire con la mia mentalità a voler vincere tutte le partite, anche se so che è già questa la mentalità della squadra. Voglio mettere la mia energia a disposizione della squadra per ottenere risultati importanti. Il mio obiettivo è vincere trofei con la Juventus. La Juventus è un grande club, che ogni anno deve vincere qualcosa. Per me è importante giocare bene, dare gioie ai tifosi e vincere dei trofei"."Ho scelto il numero 28 perché è il numero con cui ho iniziato a giocare, nel Servette. L'ho indossato anche allo Young Boys. Al 'Gladbach avevo l'8, ma qui ho avuto la possibilità di scegliere di nuovo il 28. E' un numero che mi ha sempre portato fortuna e spero che mi porti bene anche qui"."Ai tifosi della Juventus voglio dire che in squadra c'è un nuovo giocatore combattivo, che darà il massimo per aiutare la squadra ad esprimersi ai massimi livelli. Voglio vincere molti trofei qui alla Juventus, e alla Juventus voglio crescere e rendere felici i tifosi. Spero di farlo già dalla prossima partita".