Denis Zakaria è uno dei nomi più chiacchierati del mercato perché con il contratto in scadenza 30 giugno 2022 è corteggiatissimo da numerosi club fra cui anche Juventus e Roma. C'è però un fattore che favorisce i bianconeri ai giallorossi perché lo svizzero ha espresso il desiderio di giocare in un club che giochi la Champions League. Quindi più Juve che Roma per gennaio, ma anche la concorrenza di club di Premier come United e Liverpool