Intervenuto ai microfoni di gazzetta.it, Gianluca Zambrotta ha dichiarato: ​"L'importante è avere il talento e la fame di vincere. I giovani italiani stanno facendo molto bene, vengono presi in considerazione".



SULLA JUVENTUS: "Vincere rimane nel dna della Juventus. Hanno cambiato un allenatore vincente, prendendone uno tra i migliori per produzione di gioco. Bisogna dargli tempo e fiducia".



SU BUFFON: "Un ritorno che non mi aspettavo. Gigi è di casa, è un giocatore che ha fatto la storia della Juve".