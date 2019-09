Gianluca Zambotta, ex difensore tra le altre di Milan e Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'inizio del campionato: "L'ultima squadra italiana di club che ha vinto in ambito internazionale è stata l'Inter nove anni fa. Il nostro calcio all'estero fa fatica da anni e per tanti motivi. Se andiamo a vedere le ultime due finali europee, c'erano quattro squadre inglesi e, perciò, quel modello va seguito e studiato".



SU INTER-JUVE - "L'Inter è favorita perché è in un momento felice in cui vanno a mille, saranno davanti al proprio pubblico e con l'entusiamo di Conte: San Siro sarà una bolgia. Per la Juve sarà difficile, ma resta la squadra da battere. Sarà un big match, ma rispetto agli ultimi anni l'Inter ci arriva in maniera diversa e la Juventus dovrà stare più attenta".