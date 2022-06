Intervenuto a Sky, l'ex calciatore, Gianluca Zambrotta, ha espresso la propria opinione sul mercato dell'Inter.



"Lukaku? E' andato perché voleva giocare in Premier, è da valutare. Resta un giocatore importante, ma l'Inter prima deve far uscire Sanchez, per esempio, visto che arriverà Dybala. Udogie e Bellanova? L'Inter deve puntare su giocatori con esperienza e mentalità vincente, se vuole competere al top in ogni competizione".