L'ex difensore di Juve, Milan e Barcellona, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport presentando la sfida di venerdì tra bianconeri e rossoneri, valida per l'accesso alla finale di Coppa Italia: "Si ritorna alla normalità con una grande sfida. Si è riusciti finalmente a trovare una soluzione che andava bene per tutti. E si riparte alla grande. Io di Juventus-Milan ne ho giocate parecchie, so bene cosa significhi questo match tra due squadre gloriose. Le incognite sono legate alla preparazione che c’è stata mentre non si riusciva a giocare: l’aspetto fisico, la condizione atletica da ritrovare, il recupero degli infortuni. Bisognerà poi capire come inciderà il fatto di giocare ogni tre giorni. Vedremo chi sarà più attrezzato: chi avrà una rosa più ampia e una programmazione più attenta sarà avvantaggiato".SARRI - "Io sono un suo grande estimatore, trovo che sia molto preparato. Ho iniziato ad allenare quando era al Napoli e l’ho preso come esempio: non a caso da allenatore ho sempre scelto il 4-3-3 molto offensivo. Però è chiaro che al Napoli aveva una squadra costruita sul suo modo di pensare e intendere il calcio, con tutti palleggiatori. Quando invece arrivi in una grande squadra come la Juventus, devi diventare più un gestore di grandi campioni che un... allenatore, un tattico. Sono stati davvero pochi i tecnici che hanno fatto davvero la differenza dal punto di vista tattico: uno è Sacchi, l’altro è Guardiola. Non ne ho visti altri. Ma sono convinto che Sarri farà bene, serve fiducia".DOUGLAS-DYBALA-CR7 - "Se ci giochi contro la cosa più difficile è capire come contrastarli da un punto di vista tecnico. Ma se affronti la Juventus in maniera organizzata dove tutti difendono e tutti corrono, allora puoi creare problemi. Da un punto di vista difensivo, se dovessi giocare con loro, beh: io li vorrei sempre fenomeni del genere! Un anno al Barcellona avevo Messi, Ronaldinho, Eto’o ed Henry. Ero felicissimo. Poi sta all’allenatore trovare gli equilibri"MESSI O RONALDO - "Sono entrambi numeri uno, ma sono molto diversi dal punto di vista del tipo di talento. Ronaldo è un talento che ha dovuto costruirsi nel tempo: lui è il top dal punto di vista mentale. Vuole sempre eccellere. Ha l’ossessione del lavoro. Messi, con cui ho giocato per due anni, è il classico talento puro: nato così, come Maradona. Già quando era giovane dimostrava quella sua padronanza della palla col mancino impressionante, quella sua velocità di pensiero incredibile. Doti che ha potuto esaltare ed esprimere al meglio anche grazie al fatto di essere cresciuto nella cantera blaugrana".TERZINI - "Mi piace molto Theo Hernandez, anche per la personalità. E in quel ruolo ha spinta, è molto offensivo, tecnicamente valido. Si è subito visto il supporto che ha dato al Milan. Su sponda Juve: Cuadrado non era terzino ma si è ambientato e adattato, Alex Sandro è più attento alla fase offensiva anche se anche in fase difensiva è cresciuto moltissimo".BUFFON - "Mi fa piacere, vuol dire che ha ancora la voglia mentale per continuare e fisicamente è integro. Spero che possa continuare fino a 50 anni! Sta battendo ogni record. E’ eterno e non si discute. Come Messi e Cristiano Ronaldo, è un fuoriclasse".IL MIO 11 IDEALE - "Buffon; Cannavaro, Nesta, Maldini; Pirlo, Xavi, Iniesta; Zidane; Messi, Del Piero, Nedved".