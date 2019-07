Ivan Zamorano, ex attaccante dell'Inter, ha parlato a Tuttosport: "Credo che la dirigenza stia costruendo una bella squadra, mi è piaciuto l’innesto di Antonio Conte in panchina perché può dare qualcosa in più dal punto di vista del carattere e della disciplina tattica. Le sue squadre giocano sempre bene e fanno soffrire le avversarie. Sono molto fiducioso, quest’anno l’Inter può lottare per lo scudetto".