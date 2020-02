Intervenuto a Radio Cooperativa, Ivan Zamorano, ex attaccante dell'Inter, ha detto la sua sul futuro di Arturo Vidal: "Sanchez? Se restasse all'Inter, a giugno avrebbe la possibilità di giocare con un altro cileno, che molto probabilmente verrà in questo club. Sono ottimista circa la possibilità di vedere due cileni all'Inter. E su questo ho anche informazioni privilegiate, sicure. Sappiamo tutti cosa significa Arturo Vidal per Conte, a giugno lo sforzo sarà senza dubbio maggiore e gli interisti sarebbero molto felici di avere Arturo", conclude.