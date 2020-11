Zamparini, ex presidente del Napoli, ha parlato a Tuttosport. Non solo Dybala, ma anche Andrea Pirlo tra gli argomenti più caldi: "È una mossa che mi è piaciuta. È una bella scommessa, ma sono convinto che andrà bene perché Pirlo è stato un campione e soprattutto è una persona molto intelligente. È una scelta che per certi versi mi ricorda un po’ quella del primo Capello al Milan e del primo Trapattoni alla Juventus. Pirlo manca di esperienza, ma per quella può contare su un campionissimo come Cristiano Ronaldo. Esattamente come sta facendo Pioli con Ibrahimovic".