Rimangono stabili le condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte dal 19 giugno. La quarta notte di degenza in terapia intensiva è trascorsa senza variazioni. "Non si sono registrate novità significative", fa sapere l'ospedale delle Scotte di Siena dove l'ex campione di F1 è ricoverato da venerdì scorso. Attesa perizia sull'handbike. Il campione paralimpico stava partecipando alla staffetta Obiettivo Tricolore, ideata e promossa da Obiettivo 3, progetto fondato dallo stesso ex pilota di Formula 1 per dare un segnale di rinascita al Paese duramente colpito dall'epidemia di coronavirus.