Alex Zanardi sta lottando per la vita. L’ex pilota di Formula 1 è stato coinvolto questo pomeriggio in un incidente stradale, mentre guidava la sua handbike, in provincia di Siena. Dopo aver perso il controllo del mezzo, Zanardi ha occupato la carreggiata opposta, venendo travolto da un autotreno. Ora è all’ospedale Santa Maria delle Scotte di Siena, sottoposto a un intervento di neurochirurgia.



Il mondo dello sport e della politica si stringe attorno al campione. Tantissimi i messaggi sui social: dal Premier Conte a Federica Pellegrini, Lapo Elkann e Claudio Marchisio. Tutti uniti, per sostenere Alex nella gara più importante.