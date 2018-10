Intervistato dal de Telegraaf,in Olanda, il vice-presidente dell'Inter, Javier Zanetti ha parlato degli intrecci olandesi con i colori nerazzurri, dalla panchina di Frank de Beor al PSV prossimo avversario in Champions.



DE BOER - "Frank è stato estremamente professionale dal primo giorno, ma la sfortuna ha fatto sì che le cose non andassero bene. Questa è sempre una situazione difficile. Alla fine devi mandare via qualcuno, ma allo stesso tempo speri che la decisione non influenzi la relazione personale. Perché Frank è un bravo ragazzo e un grande professionista. Sfortunatamente, i risultati purtroppo non hanno girato a suo favore".



CHAMPIONS - "Le nostre ambizioni sono grandi e questo è il motivo per cui siamo molto consapevoli della forza del PSV, un team ben organizzato, con qualità, che non è facile da affrontare. Ma senza ambizioni non potrai mai andare ai vertici".