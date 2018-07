In collegamento con gli stuidi di Balalaika il vice-presidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato della finale del Mondiale dando un pronostico anche sul futuro della nazionale argentina:



LA FRANCIA - "Deschamps ha avuto grande rispetto nell’abbracciare tutti i calciatori della Croazia al termine del match. I croati hanno avuto un grande cuore, a loro vanno fatti i complimenti. A parte la forza fisica, hanno mostrato quella mentale e meritavano di giocarsi questa finale. La Francia si è dimostrata superiore in questo Mondiale e ha vinto meritatamente".



POGBA E GRIEZMAN - "Pogba? E’ un calciatore importante per questa nazionale e nel corso della competizione è cresciuto in maniera esponenziale. Griezmann pallone d’oro? Sono d’accordo è uno dei calciatori con più esperienza ed è un punto fermo della Francia".



ARGENTINA - "Sampaoli esonerato? Al suo posto si parla di Gareca, l'allenatore del Perù".



CR7 - "Ronaldo? E' un patrimonio del calcio mondiale e un bene per il calcio italiano, che adesso tutti seguiranno. Sarà uno stimolo per tutti affrontare un campione del genere. Sarà un bellissimo campionato"