Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato su Instagram con Gente Argentina e si è soffermato anche sulla presenza dei connazionali Lautaro Martinez e Joaquin Correa in nerazzurro: "Sono felice che ci siano due argentini con noi. Abbiamo seguito molto Lautaro e volevamo ingaggiarlo, avevamo questa visione per il futuro: speravamo che potesse diventare quello che sta dimostrando ora. Lautaro è cresciuto anno dopo anno e mi rende molto felice perché quando investi su un giovane ti aspetti tutta quella crescita e oggi per noi è una grande soddisfazione. Avere l'occhio di ingaggiare il giovane più promettente del calcio argentino in quel momento è un merito. Mi piace che sia qui all'Inter e si senta in famiglia. Lauti è anche un punto di riferimento per la Nazionale argentina. Per quanto riguarda Correa sono contento perché quando giocavo ancora, è venuto a fare un provino all'Inter e abbiamo fatto una foto, era molto piccolo, molto giovane. L'ho visto crescere, poi è andato in un altro club, ma è tornato maturo, con tanta esperienza, mostrando tutta la qualità che ha e questo lo rende molto felice. Sono contento per il presente di Lautaro e Correa", riporta FcInterNews.it.