Collegato con gli studi di Mediaset da Mosca il vice-presidente dell'Inter, Javier Zanetti ha commentato la voce di mercato che vede Cristiano Ronaldo vicino alla Juventus: "Sinceramente, da vice presidente dell'Inter, è una cosa che non mi riguarda. Posso dire che sono contento del mercato che sta facendo il mio club; comunque stiamo parlando di un campione che farebbe bene al calcio italiano. Perché vuole andare via dal Real? In Spagna ha fatto benissimo, non sono certo che voglia lasciare il Real. Magari vuole un'altra avventura, in un altro campionato, vedremo cosa succede".