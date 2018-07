Intervenuto nel corso di 'Balalaika', su Canale 5 il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha commentato l'affare Cristiano Ronaldo-Juventus e il punto sul mercato nerazzurro: "Ronaldo è un patrimonio del calcio mondiale nel nostro campionato, con impatto non solo sportivo ma anche economico. Sicuro un grande stimolo per tutte le squadre a rinforzarsi. Perché non all'Inter? Abbiamo altri tipi di obiettivi, siamo contenti con questa campagna acquisti, ci stiamo rinforzando. L'obiettivo è tornare competitivi già da quest'anno. Tornare in Champions è un punto di partenza. CR7 è un grandissimo campione e professionista. Non avrà alcun problema alla Juve, sa comportarsi molto bene".