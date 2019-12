Kulusevski, Vidal e non solo. L'Inter segue un altro centrocampista sul mercato. Secondo La Repubblica, Zanetti si è speso per De Paul dell'Udinese.



Intanto il Barcellona guarda con interesse a Skriniar, Sensi e soprattutto Lautaro Martinez: Messi, suo compagno in nazionale, lo vuole al Camp Nou. La clausola da 111 milioni di euro spaventa più l'Inter che il Barça. Il vicepresidente nerazzurro commenta: "Lautaro sta bene qui, ama la maglia", dice Zanetti che lo prese dal Racing nel 2018 grazie agli uffici dell’ex compagno di Triplete Diego Milito. E ha ragione.