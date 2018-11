Intervistato da Sky Sport, il vice-presidente dell'Inter, Javier Zanetti ha parlato del futuro del club nerazzurro a margine di un evento dedicato alla sua fondazione benefica, la Fundacion Pupi.



SULLA FONDAZIONE - "Mi fa piacere che così tante persone siano qui oggi, è la dimostrazione che la nostra fondazione è una grande famiglia. L’istruzione e la lettura sono fondamentali per l’aiuto dei bambini e puntiamo molto su questi elementi. Ringrazio la Juventus per le maglie di Cristiano Ronaldo e Dybala, il PSG che per quelle di Mbappé e Neymar e l’Atletico Madrid per quella di Griezmann. Ringrazio tutti".



CONTRO IL TOTTENHAM - "Sarà una partita difficile, il Tottenham è una grandissima squadra e ieri ha vinto meritatamente contro il Chelsea. Anche noi abbiamo fatto un'ottima partita contro il Frosinone, ma sarà un mese difficile. Abbiamo fatto il primo passo, ora il mister e i ragazzi prepareranno al meglio il resto delle partite. Mercoledì sarò con la squadra, sarà difficile ma saremo pronti perché un risultato positivo per noi vorrebbe dire tanto".



ICARDI E LAUTARO - "Sono due grandi giocatori: Mauro lo dimostra da tempo, Lautaro sta approfittando al meglio delle occasioni che gli sta concedendo Spalletti. Sarà il mister a valutare quando potranno giocare insieme, ma noi siamo contenti della crescita di tutta la squadra".

"Stiamo parlando di un dirigente di grandissima esperienza e competenza che verrà ad aggiungersi a una squadra di dirigenti che sta lavorando per far crescere il club a tutto tondo"."Di recente sono stato in Cina dai proprietari: c’è grande ambizione nei confronti dell’Inter, dobbiamo continuare a crescere e non fermarci qui, portando avanti tanti progetti. La squadra in campo sta rispondendo alla grande, noi dobbiamo fare lo stesso da fuori"."Steven? Sta dando un bel messaggio, si sta affezionando sempre di più alla storia dell’Inter. In questo momento dobbiamo supportare la squadra per il prossimo mese. C’è tanto lavoro da fare, ma siamo sulla strada giusta".