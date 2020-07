Come se avesse ripreso quella corsa che si era interrotta il, sul prato dell'Olimpico, contro la, con il crack di un legamento che saltava. Un gol da, quello di Nicolò; anzi, un gol dacon lamaiuscola, perché partendo dalla sua metà campo, il 22 dellaregge i primi due contrasti contro due giocatori della Spal, poi con un doppio passo, superata la linea del centrocampo, fulmina il terzo avversario, che resta pietrificato, come avesse incrociato lo sguardo con Medusa. Finita qua? No, decisamente no.Arriva il quarto avversario in maglia Spal, che ci prova con una spallata, dentro l'area di rigore, manon cade, resta in piedi, elude l'ultimo ostacolo con un dribbling, portandosi la palla sul sinistro e bucando, scaraventando, con forza, il pallone sotto l'incrocio dei pali. L'esultanza? Arriva, alla Ibra: braccia larghe e consapevolezza di sé. E pensare che non doveva esserci...- Sì, perché ieri mattina era fuori dai convocati. Paulo, in conferenza stampa, aveva spiegato che non stava ancora bene:. Parole che davano eco alle polemiche dei giorni scorsi: incomprensioni coi compagni, le frecciate del tecnico portoghese, l'incontro del suo procuratore con la dirigenza... C'era tante carne al fuoco. Poi l'infortunio di Under, il provino andato bene e il rientro tra i convocati.. Se la sentiva sì. E nessuno è stato in grado di fermarlo.@AngeTaglieri88