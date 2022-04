E' festa per la, con la tripletta che stende ile porta i giallorossi in semifinale di. Ma a fine partita, tornano i dubbi sul futuro del trequartista, corteggiato dallae incerto sulla permanenza nella Capitale. Ad alimentare i rumors è lo stesso Zaniolo, nel corso dell'intervista a Dazn al termine dell'incontro: "E' stata una partita perfetta, sia in fase offensiva sia in fase difensiva. Dedico questa tripletta a mio papà, mia mamma, mia sorella e tutta la mia famiglia che mi è sempre stata vicina. Più che bisogno io ne aveva bisogno la Roma, sono molto felice di aver segnato questa tripletta. Giocheremo queste ultime gare tutte come una finale per provare a conquistare la Champions League, poi a fine stagione vedremo. Ora è importante fare gol e vincere le partite. Mi godo questa serata.".- A Sky Sport, poi, Zaniolo ha risposto così a chi chiedeva se fosse tornato il vero Nicolò: "Nei periodi belli e brutti ho sempre cercato di mantenere l'equilibrio, i momenti belli e brutti nella vita capitano".- Infine, Zaniolo è tornato sull'esclusione nel derby con la Lazio, decisa da Mourinho: "Non nascondo che volevo giocare, ma rispetto le scelte del mister: ha avuto ragione sul campo. Sono qua per dare una mano alla squadra come ho fatto oggi".