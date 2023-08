. Quella russa è una proposta clamorosa in termini economici (9 milioni netti d’ingaggio), ma irricevibile dal punto di vista tecnico (campionato scadente) e etico (situazione di conflitto in corso con l’Ucraina).Ora, ammesso e non concesso che il rilievo politico coinvolga un calciatore professionista, anche a livello d’immagine sarebbe una scelta perdente.Per la verità Zaniolo, l’anno scorso, aveva detto no al Bournemouth. Ovvio, il Bournemouth lotta per la sopravvivenza e accettarlo non rappresentava un salto di qualità.Non credo che 24 anni siano troppi per trasformarsi da promessa in grande realtà. E poi, anche se non sembra, Zaniolo è un vincente: a Roma ha conquistato la Conference segnando il gol decisivo in finale e a Istanbul ha vinto il campionato con il Galatasaray.