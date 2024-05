Zaniolo, che attacco a Tiago Pinto: "Tempo al tempo, tutto torna"

30 minuti fa

1

Una frecciata, nemmeno troppo implicita. La notizia di Tiago Pinto come nuovo direttore sportivo del Bournemouth non è passata inosservata a casa Zaniolo. Dopo la frecciatina dello scorso febbraio da parte del gm portoghese proprio nei confronti dell'ex attaccante della Roma che faticava a trovare squadra, Nicolò ha voluto rispondere per le rime tramite i suoi social: "Tempo al tempo! Tutto torna". Il giocatore, di proprietà del Galatasaray, ha riportato nelle sue stories un articolo di Forzaroma.info in cui veniva ricordata una dichiarazione di Pinto. "Zaniolo? Se decido di andare via e vedo che mi vogliono solo Bournemouth e Galatasaray, bisogna farsi qualche domanda". Chiaro quindi il riferimento a Pinto e alla sua provocazione Zaniolo, che salterà l'Europeo per infortunio, si è tolto un sassolino dalla scarpa.