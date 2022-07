Se l'ipotesi Juventus sembra essere sfumata, ora la minaccia per Nicolò Zaniolo potrebbe arrivare (nuovamente) dall'Inghilterra. E ancora dal Tottenham, dove Antonio Conte, scrive il The Guardian starebbe cercando di racimolare i soldi necessari dalle cessioni per avanzare l'offerta giusta alla Roma e strappare Zaniolo a Mourinho. La lista dei cedibili parte da Winks e Ndombele per arrivare a Tanganga e Lo Celso, con in mezzo Gil, Doherty ed Emerson Royal anche loro sull'elenco dei cedibili. Da tutte queste partenze, potrebbe nascere il budget necessario per l'assalto a Zaniolo dopo gli arrivi di Perisic, Forster, Bissouma, Richarlison, Lenglet e Spence.