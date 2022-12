Massimo Brambati, ex difensore e intermediario di mercato ha svelato un retroscena che riguarda Nicolò Zaniolo e Antonio Conte, suo grande amico, a Tmw Radio: "E' un giocatore che stimo tantissimo, ha grandissime qualità e mi aspettavo qualcosa di più anche da lui. Deve saper giocare con la squadra. Ha tante qualità, fisiche e tecniche, fai fatica a trovargli difetti. Mourinho giusto per lui? Per me no. Il Tottenham è stato vicino a prendere Zaniolo nell'ultimo mercato, c'era stato un incontro ad agosto dove il giocatore, insieme anche al papà, si è incontrato con i dirigenti del Tottenham per andare lì. Conte probabilmente avrebbe tirato qualcosa di più fuori da lui".