Zaniolo fuori per infortunio in Lille-Aston Villa: cos'è successo

Redazione CM

34 minuti fa



Non una serata da ricordare per Nicolò Zaniolo, centrocampista offensivo ex Roma in prestito all'Aston Villa dal Galatasaray: questa sera, in occasione dei quarti di finale di ritorno di Conference League in casa del Lille, l'italiano ha avuto un'occasione da titolare, ma, con i Villans in svantaggio per via del gol di Yazici, si è visto prima ammonito, poi ha dovuto lasciare il campo a Rogers a causa di un infortunio.



LA DINAMICA - Zaniolo ha avuto la peggio al 28' di gioco nel primo tempo in un contrasto con il capitano dei francesi André; ha fatto un volo ed è atterrato male sulla sua schiena. Non ce l'ha fatta a proseguire, per cui Unai Emery è stato costretto al cambio.